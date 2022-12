Législatives 2023 au Bénin: Richard Boni Ouorou rappelle les priorités du peuple aux partis

En prélude aux élections législatives de janvier 2023, sept (07) partis sont actuellement sur le terrain pour rallier les populations à leurs visions. Dans cette trouvaille, le politologue Richard Boni Oourou invite les candidats à faire des propositions concrètes qui reflètent les priorités du bas peuple.

Richard Boni Ouorou défend une campagne électorale saine et basée sur des propositions concrètes. Pour lui, les partis politiques doivent s’éloigner des promesses fallacieuses et vagues. « Dans le contexte actuel, je voudrais demander aux uns et aux autres de profiter de la campagne pour développer leurs ambitions législatives au profit de la majorité, donc le peuple », a-t-il écrit dans son adresse.

Richard Boni Ouorou invite les partis politiques à se pencher sérieusement sur les problématiques qui constituent aujourd’hui les priorités des populations. Il rappelle que la crise qui secoue le Bénin aujourd’hui n’est pas qu’une crise électorale, « mais qu’elle est et surtout, une crise économique avec de graves conséquences » qui préoccupent les Béninois à la base.

Cette crise économique, selon le politologue, a généré des conséquences telles que : « le chômage des jeunes, la crise de l’économie agricole, l’émigration économique, la chasse aux hommes d’affaires, la déscolarisation des jeunes filles ». Il a également évoqué la crise sécuritaire qui secoue plusieurs localités du nord Bénin. « Depuis 2016, il y a une succession de crises qu’on ne saurait citer en quelques mots sans que leurs souvenirs ne soulèvent une fois encore l’ire de l’opinion » a fait remarquer Richard Boni Oourou.

Un appel spécial à l’endroit des candidats de l’opposition

Richard Boni Ouorou invite les candidats de l’opposition à ne pas exploiter sans contenus les arguments sur le retour des exilés et la libération des « détenus politiques ». « Les populations ont besoin de formulations concrètes sur les différents enjeux afin qu’au moment venu, leurs suffrages soient utiles à eux-mêmes d’abord et au pays tout entier », a-t-il indiqué.

« Dans l’attente d’une campagne sérieuse et non « divaguatrice », je voudrais souhaiter une fois encore, aux forces de l’opposition toute entière, une excellente campagne et un gain électoral conséquent », a conclu Richard Boni Oourou dans son message.