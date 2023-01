Législatives 2023 au Bénin: réaction de Reckya Madougou après le vote

Depuis sa cellule à la prison civile de d’Akpro-Missérété, l’opposante Reckya Madougou a eu les échos du scrutin du 08 janvier 2023. Ce lundi, elle a exprimé ses impressions par rapport aux informations qui lui ont été communiquées sur le déroulement du vote.

« La visite de l’un de mes avocats ce jour 9 janvier, m’a été d’un goût particulier, en ce qu’il est porteur de l’information que j’attendais de tout mon cœur », a écrit Reckya Madougou pour introduire son message. Quelques jours avant le vote, elle avait appelé ses soutiens à se mettre aux côtés du parti Les Démocrates, dont elle est membre. Sa réaction était donc attendue à juste titre après le scrutin.

Dans son message diffusé ce lundi, l’ancienne ministre de la justice a rendu gloire à Dieu pour le climat pacifique qui a caractérisé les opérations de vote sur toute l’étendue du territoire national. « Rendons gloire à Dieu. Le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour les élections législatives de ce 8 janvier 2023. Notre Créateur étant Omniscient, sa parole inspirée dans le missel à cette même date du 8 janvier 2023, nous confirme qu’il est l’auteur du Salut manifesté dans les urnes », a-t-elle écrit.

Tel nous l’avions appelé de tous nos vœux, les législatives se sont déroulées dans le calme, avec la résonance d’un SILENCE ineffable qui met en lumière toute la maturité du peuple béninois. Une fois encore, ou plutôt « enfin de nouveau » notre peuple s’est exprimé sans ambiguïté pour la restauration de la démocratie et la liberté de choix et d’expression. Reckya Madougou

Reckya Madougou a félicité tous les électeurs qui ont accordé leur confiance au parti Les Démocrates qui selon elle, ont fait une véritable démonstration de force pendant ces élections. « Le parti du peuple a été choisi par le peuple, et ce, en silence. Toutefois, demeurons sereins et vigilants. On s’est compris », a-t-elle conclu.