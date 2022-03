Législatives 2023 au Bénin: Paul Hounkpè promet la part belle aux femmes sur la liste FCBE

La FCBE ne compte pas s’arrêter aux 24 sièges concéder aux femmes par les lois électorales. le parti veut aller au delà. « La réforme ne dit pas que le parlement doit contenir seulement, 24 femmes. On doit aller au-delà », a déclaré le Secrétaire exécutif national de la FCBE au micro de Radio Bénin. « Si dans ma circonscription électorale, c’est 3 titulaires que nous avons l’habitude de positionner, nous devons faire en sorte qu’il y ait des femmes parmi les trois. L’autre poste qui s’ajoute et qui revient à la femme n’est qu’un bonus », a ajouté Paul Hounkpè.

Les nouvelles lois électorales favorisent plus ou moins une bonne représentativité des femmes au sein de l’Assemblée nationale. Avec les législatives du 08 janvier prochain, les partis politiques auront l’occasion de faire une première expériences de la discrimination positive en faveur des femmes. En ce qui concerne la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), Paul Hounkpè assure qu’un effort supplémentaire sera fait pour plus de femmes au parlement.

