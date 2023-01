Législatives 2023 au Bénin: Patrice Talon réagit après le verdict de la Céna

En réponse aux vœux de nouvel an des institutions, le président de la République a profité de son message, ce jeudi 12 janvier 2023, pour commenter les résultats provisoires des élections législatives.

Le président Patrice Talon se réjouit de la tenue des élections législatives de janvier 2023 dans un « climat apaisé, permettant aux partis politiques, toutes obédiences confondues, de faire valoir leurs offres ; et au peuple de choisir en toute transparence ». Le Chef de l’Etat considère qu’à l’issue du vote « qu’il n’y a ni gagnant, ni perdant, mais un seul vainqueur, le Bénin ».

Patrice Talon a rappelé à l’assistance que ces élections « se sont déroulées sur la base des réformes hier contestées, mais aujourd’hui admises et intégrées par les uns et les autres et dont la seule vocation est de consolider la démocratie béninoise dans un dispositif permettant la bonne gouvernance ».

Prenant exemple sur le calme qui a caractérisé le scrutin, Patrice Talon fait savoir que « la violence comme mode d’expression politique peut et doit définitivement disparaître du champ politique. Elle a d’ailleurs, déjà disparu, définitivement », a-t-il martelé.

Une majorité écrasante pour Patrice Talon, selon les chiffres de la Céna

Au nombre des sept partis politiques qui sont en lice pour les législatives de janvier 2023, quatre se réclament de la mouvance présidentielle. Dans le lot, les deux principaux blocs de la mouvance sont arrivés 1er et 2e selon les résultats de la Céna. Ils réunissent à eux seuls 81 députés et offre ainsi une majorité écrasante à Patrice Talon.

Par ailleurs, à l’issue de ces élections, l’opposition a signé son retour au parlement avec le parti Les Démocrates qui a obtenu 28 sièges, toujours selon les résultats de la Céna.