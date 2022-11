Législatives 2023 au Bénin: Les Démocrates en difficulté, Eric Houndété révèle la faiblesse du parti

Le président du parti « Les Démocrates » s’est finalement prononcé sur la difficile situation que traverse le parti actuellement. Dans un message adressé aux militants et militantes, Eric Houndété a appelé au calme et à la sérénité.

Les chances du parti d’opposition « Les Démocrates » de participer aux législatives prochaines sont très minces, mais ils comptent jouer le match jusqu’au bout. Eric Houndété a confirmé cette détermination du parti, dans la soirée du mercredi 16 novembre 2022, à travers un message. « Face à la situation, nous avons fait le choix d’un règlement devant la Cour constitutionnelle. Nous espérons, dans l’intérêt du Bénin, que le dénouement de ce contentieux par la Haute Juridiction nous rétablira dans nos droits », a-t-il écrit.

Dans son adresse, le président des Démocrates, a révélé ce qui a été la faiblesse du parti. En effet, ils ont décidé, au regard de l’évolution du traitement de leurs dossiers de demander de quitus fiscal, de déposer le dossier de candidature en attendant de compléter par la suite. « Je puis vous assurer que c’était une décision difficile, éprouvante voire cornélienne. Il fallait, cependant, décider dans la combinaison de toutes les congruences en présence, dans l’intérêt de notre groupe et surtout de celui du Parti. En ce moment, nous n’étions pas les seules formations politiques dans la même situation et notre faiblesse a été de croire que nous sommes les autres… », a-t-il fait savoir.

Solidarité envers les candidats sans quitus



Considérés dans l’opinion comme ceux qui ont fait tomber la liste du parti, Patrick Djivo, Justin Adjovi, Jean-Marie Alagbé et Arnaud Koudébi peuvent compter sur la solidarité et le soutien de leurs camarades. « Que tous ces camarades soient rassurés de notre solidarité commune, et de ce que l’histoire qui ne donne pas dans la dentelle, le leur revaudra immanquablement », a assuré Eric Houndété.

« J’appelle les uns et les autres au calme, à la sérénité et à garder la foi en la Démocratie et la confiance au Peuple béninois », a conclu le président des Démocrates.