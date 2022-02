Législatives 2023 au Bénin: le PRD mobilise sa base pour son retour à l’hémicycle

Le parti du renouveau démocratique de Me Adrien Houngbédji travaille pour son retour à l’assemblée nationale. Sous la houlette du président du parti, Me Adrien Houngbédji, une réunion élargie a été tenue le samedi 26 Février au domicile de l’ancien président de l’assemblée nationale.

La décision de la cour constitutionnelle confirmant la date de 08 Janvier 2023 pour la tenue des élections législatives prochaines, engage les partis politiques dans une course contre la montre. Quarante et huit heures après la décision de la cour, le président Adrien Houngbédji a convoqué une réunion à son domicile à Porto Novo.

La participation du parti du renouveau démocratique aux élections législatives de 2023 a été le plat de résistance de cette rencontre élargie aux autres organes dirigeants à savoir le Haut Conseil des sages et de la réconciliation, le bureau politique sans oublier les premiers vice-présidents, les vice-présidents et les coordonnateurs de circonscriptions électorales.

Présidée en personne par le président du parti, Me Adrien Houngbédji, cette réunion a permis aux participants de se rappeler les défis et l’ambition du parti pour le compte des élections législatives de 2023. Les responsables du parti ont expliqué et détaillé au cours de la rencontre le contenu du « remontada » que promet le parti arc-en-ciel.

Cette séance a également permis aux participants de travailler sur le plan d’actions par niveau. Un plan d’actions qui met en relief aussi le président Adrien Houngbédji lui-même, les membres du Bureau politique, les Coordonnateurs de Circonscriptions électorales, les présidents des sections ainsi que les présidents des sous-sections.

Une mobilisation pour un retour triomphale au parlement…

Depuis l’avènement du renouveau démocratique au Bénin suite à l’historique conférence des forces vives de la Nation, c’est la première mandature de l’assemblée nationale à laquelle le parti du renouveau démocratique n’a pas participé. Les élections législatives de 2019 dans lesquelles le parti du renouveau démocratique (PRD) s’est mélangé les pédales avec le parti de Jacques Ayadji pour finalement voir son dossier rejeté est une tache noire dans le parcours politique des « tchoco-tchoco ».

C’est pourquoi le parti prend très au sérieux les législatives de 2023. Et pour relever le défi de la remontada, il a été question au cours de la rencontre du samedi dernier de la dynamisation des structures du parti à la base avec un accent particulier à mettre sur les vertus et les valeurs que défend le Parti du renouveau démocratique depuis sa création jusqu’à ce jour.

« Le PRD est un parti organisé, bien enraciné et qui confie des responsabilités aux structures à la base. Le principal message que j’ai à lancer à l’endroit des militantes, militants et sympathisants du PRD est celui du travail sur le terrain… », a recommandé ce samedi le Secrétaire général du parti, Dr Falilou Akadiri.

Ainsi, la base du PRD est lancée. Elle doit travailler à la remobilisation des militantes et des militants et à la mobilisation de nouveaux membres pour garantir au parti d’avoir des représentants au sein de l’hémicycle pour la neuvième législature.