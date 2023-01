Législatives 2023 au Bénin: « La vérité va l’emporter sur le mensonge », Rachidi Gbadamassi

Le député Rachidi Gbadamassi a voté ce dimanche pour le renouvellement des membres de l’Assemblée nationale. A l’instar de la plupart des personnalités politiques, le parlementaire s’est confié à la presse après son vote.

Candidat sur la liste du Bloc républicain (BR), dans la 8e circonscription électorale, Rachidi Gbadamassi reste serein et croyant. « La vérité va l’emporter sur le mensonge. S’il plaît à Dieu, la lumière va l’emporter sur les ténèbres », a-t-il déclaré, selon les propos rapportés par RBM.

Pour Rachidi Gbadamassi « ce vote est un vote capital. Soit la 8e (circonscription) avance, soit elle recule, parce qu’elle est complètement enclavée, déshéritée ». « C’est la dernière ou avant dernière circonscription sur le plan national. Je demande aux populations de voter dans la sérénité et le calme », a-t-il poursuivi.

Dans la 8e circonscription électorale, Rachidi Gbadamassi et ses colistiers affrontent les candidats de plusieurs autres partis politiques, dont Les Démocrates et la FCBE, contrairement à 2019 où il y avait que l’ex-l’Union Progressiste (UP) en face.