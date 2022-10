Législatives 2023 au Bénin: Joseph Djogbénou s’adresse aux potentiels candidats de l’UP le Renouveau

En prélude à la constitution de sa liste de candidature aux élections législatives, le parti UP le Renouveau a lancé un avis de candidature à l’endroit de ses militants. Dans un message diffusé ce dimanche 02 octobre 2023, Joseph Djogbénou a rappelé aux militants et militantes du parti, l’importance de cette étape.

L’UP le Renouveau compte présenter une liste de candidature redouble et à la hauteur de la bataille électorale qui s’annonce. Selon Joseph Djogbénou, c’est dans ce sens que s’inscrit l’avis de candidature interne, lancé en fin de semaine.

En faisant appel à celles et ceux parmi vous qui le souhaitent ce 29 septembre 2022, de réunir les pièces exigées par la loi aux fins de l’établissement de la liste de candidature, notre Parti entend élever à la conscience et à la responsabilité de chacun et de chacune l’attente résolue et l’espérance forte de nos militants à la soumission aux suffrages de notre peuple d’une liste de candidats à la hauteur de nos ambitions politiques. Joseph Djogbénou

Pour franchir avec succès cette étape, Joseph Djogbénou définit trois échéances. « La première échéance relève du militant et consiste en la soumission du dossier individuel de candidature », a-t-il indiqué.

Joseph Djogbénou a rappelé à l’attention des militantes et militants de l’UP le Renouveau qu’ « au-delà de la réunion des pièces à fournir, la réponse à cette interpellation exigeante est la condition d’une liste fiable, viable et en mesure de convaincre nos compatriotes ».

L’examen de conformité des dossiers à la loi

La deuxième échéance indiquée par le président de l’UP le Renouveau, c’est l’examen de conformité des dossiers aux exigences de la loi électorale. Cette échéance relève, selon Djogbénou, de la responsabilité du parti qui doit s’assurer de la « régularité formelle de chacun des dossiers et d’en expurger ceux qui n’auront pas réuni les critères énoncés par le législateur ».

Pour Joseph Djogbénou, les personnes désignées pour procéder à l’étude des dossiers « doivent exercer cette mission avec un soin infaillible et une rigueur implacable traduisant le professionnalisme à la hauteur de nos compétences, de nos capacités, de nos valeurs et des ambitions de notre Parti ».

Les arbitrages…

Après l’examen des dossiers de candidature, « les arbitrages s’imposent afin de combler les attentes légitimes des électeurs potentiels ». « Ces arbitrages auquel le Parti procédera avec courage, justice et justesse sont toujours difficiles et, dans bien des cas, extrêmement douloureux », a prévenu Joseph Djogbénou.

Il a précisé que ces arbitrages seront inclusifs et ne doivent pas être perçus comme la négation de la valeur intrinsèque des potentiels candidats dont les dossiers n’auront pas été retenus. « Il s’agira plutôt de la recherche et de la mise en perspective de la meilleure composition politique susceptible d’imposer sans discussion notre Parti comme la force politique majeure de notre pays. A l’arrivée, avec chacun et pour tous, notre Parti triomphera », a-t-il conclu.