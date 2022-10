Législatives 2023 au Bénin: important message aux potentiels candidats de la FCBE

La Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) s’active pour la constitution de sa liste de candidature aux législatives de 2023. Ce lundi 03 octobre 2022, le Secrétaire exécutif national (Sen), Paul Hounkpè, a invité les potentiels candidats du parti à engager la demande de quitus fiscal.

La demande de quitus fiscal dans le cadre des législatives, est désormais individuelle. C’est pourquoi, Paul Hounkpè place chaque potentiel candidat de la FCBE devant ses responsabilités. Chacun doit donc faire sa demande en ligne ou physiquement au bureau 13 de l’immeuble DGI.

Par ailleurs, le Secrétaire exécutif national de la FCBE a rappelé que pour obtenir le quitus fiscal, « le candidat doit être à jour du paiement de tous les impôts mis à sa charge au titre des trois derniers exercices 2019, 2020 et 2021 ». En tout état de cause, il a exhorté les potentiels candidats à « prendre toutes les dispositions pour faire leur demande de quitus fiscal au plus tard le 10 octobre 2922, dernier délai de dépôt des dossiers de candidature au siège du parti ».

Pour faciliter la tache aux potentiels candidats, les coordonnateurs sont instruits pour installer une équipe au niveau des sièges départementaux, afin de gérer les demande en ligne de quitus fiscal.