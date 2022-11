Législatives 2023 au Bénin: 9 ministres de Talon positionnés par le BR et l’UPR

09 ministres du gouvernement du président Patrice Talon sont positionnés sur les listes de candidature des partis Bloc Républicain et l’Union Progressiste le Renouveau pour les élections législatives du 08 janvier 2023.

Plusieurs ministres du gouvernement du président Patrice Talon seront dans quelques semaines sur le terrain à la conquête de leur visa pour le parlement. Ils sont au total 09 ministres à être positionnés par les deux grands blocs politiques soutenant la politique du président Patrice Talon. Cinq ministres positionnés par le parti Bloc Républicain et 4 ministres du côté du parti Union Progressiste le Renouveau.

Sur la liste des candidats du parti Bloc Républicain, le ministre d’Etat chargé de la coordination de l’action gouvernementale et secrétaire général national du parti, Abdoulaye Bio Tchané est candidat dans la 14ème circonscription électorale regroupant les Communes de Bassila, de Copargo et de Ouaké.

Pour le compte du même parti politique, le ministre de l’eau et des mines, Séidou Adambi est positionné dans la 8ème circonscription électorale constituée des Communes de Pèrèrè, de Parakou, de Tchaourou et de N’dali. Salimane Karimou, ministre de l’enseignement maternel et primaire est quant à lui titulaire dans la 21ème circonscription électorale regroupant les territoires d’Adja-Ouèrè, Ifangni et Sakété.

Dans la 24ème circonscription électorale regroupant les Communes de Covè, Ouinhi, Zakpota et Zogbodomey, on retrouve le ministre des infrastructures et des transports, Hervé Hêhomey. Aurèlie Soulé Adam est positionnée dans la 7ème circonscription électorale pour aller à la conquête des électeurs de Nikki, Bembèrèkè, Sinendé et Kalalé.

Sur la liste du parti Union Progressiste le Renouveau, le ministre de l’enseignement secondaire, technique, et de la formation professionnelle, Kouarou Yves Chabi est candidat dans la 3ème circonscription électorale. Raphaêl Akotègnon du département de la décentralisation et de la gouvernance locale est candidat dans la 15ème circonscription électorale.

La conquête des sièges de la 16ème circonscription électorale est confiée au ministre des sports, Oswald Homeky. Le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola est positionné dans la 22ème circonscription électorale.

Il va sans dire que ces ministres du gouvernement vont sans doute céder leur place à leur suppléant s’ils obtiennent le visa pour siéger à l’assemblée nationale pour le compte de la neuvième législature.