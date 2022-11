Législatives 2023 au Bénin: 08 partis politiques enregistrés à la Cena avant 0H

Tous les partis politiques ont attendu le dernier jour pour déposer leurs dossiers de candidature. Avant 0 heure ce mercredi 2 Novembre, 08 partis politiques ont pu faire le déplacement de la commission électorale nationale autonome pour déposer leur dossier de candidature.

Huit (08) formations politiques ont fait ce mercredi 2 Novembre le déplacement de la commission électorale nationale autonome pour le dépôt de leur dossier de candidature en vue des législatives de 2023. Il s’agit du parti Force cauris pour un Bénin émergent qui a été le premier à franchir le portail de l’institution pour faire ses formalités de candidature.

Le parti du chef de fil de l’opposition sera suivi du parti Union Progressiste le renouveau de Me Joseph Djogbénou. Le parti Bloc Républicain du ministre Bio Tchané et le parti la Nouvelle Force Nationale de Wilfrid AVOGNON seront respectivement le troisième et le quatrième parti politique à franchir le portail de la Cena avant 22h30.

Les partis Mouvement populaire de libération de Expérience Tébé, Moele-Bénin de Jacques Ayadji, Les démocrates d’Eric Houndété et l’UDBN de Claudine Prudencio ont réussi aussi à franchir le portail de la Commission Électorale Nationale Autonome (Cena) avant sa fermeture à 0 heure.