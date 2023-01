Législative 2023 au Bénin: Canada, USA, Japon, Suisse, et l’UE réagissent

Le Canada, les États-Unis d’Amériques, le Japon, la Suisse, et l’Union Européenne, dans une déclaration commune ont félicité le déroulement du processus électoral des législatives du dimanche 8 janvier 2023.

Dans une déclaration commune, les ambassadeurs du Canada, des États-Unis d’Amériques, du Japon, de la Suisse, et de l’Union Européenne au nom des Etats membres représentés au Bénin, se sont exprimés sur le déroulement du processus électoral des législatives du dimanche 8 janvier 2023. Des élections au cours desquelles les deux partis de la majorité, l’Union progressiste pour le renouveau et le Bloc républicain, sont arrivés en tête, suivis par le parti d’opposition « Les Démocrates ».

« Nous nous félicitons du déroulement paisible, sécurisé et inclusif sur l’ensemble du territoire des élections législatives du 08 janvier dernier. » peut-on lire dans la déclaration de ces ambassades en date du 24 Janvier 2023. « L’entrée de l’opposition à l’Assemblée nationale et la présence d’un nombre significatif de parlementaires féminines renforcent la démocratie béninoise. » a précisé la note publiée sur les canaux digitaux de l’Ambassade des Etats-Unis près le Bénin. Et de conclure « Nous nous réjouissons aussi du choix des voies de recours légales pour le règlement des litiges qui subsisteraient. »

Victoire de la majorité présidentielle

Le 13 janvier dernier, la Cour constitutionnelle a publié les résultats définitifs des élections législatives tenues au Bénin dimanche 8 janvier. Les deux partis du pouvoir enlèvent 81 députés, 53 pour l’union progressiste le Renouveau et 28 pour le Bloc républicain. Le parti d’opposition Les Démocrates reste à 28 députés comme le BR. Le taux de participation est à 37,79%.

Les dernières législatives organisées en 2019 avaient été marquées par des violences meurtrières, une abstention record. L’opposition n’avait pas pu participer aux élections en raison d’un durcissement des règles du scrutin.