LEC: « C’est pas le Besiktas, c’est une équipe nationale africaine », le dérapage d’un entraineur

Après la défaite face au Besiktas (3-2), ce jeudi en barrages de la Ligue Europa Conférence, le coach Dynamo Kiev Mircea Lucescu a tenu des propos polémiques en qualifiant Besiktas « d’équipe nationale africaine. »

« Nous avons joué contre l’équipe nationale africaine, pas contre Beşiktaş. Des Gambiens, des Congolais, des Ghanéens, des Angolais…« , a déclaré l’ancien sélectionneur de la Turquie entre 2017 et 2019, relayé par RMC Sport. Parmi les joueurs de Besiktas visés par Lucescu, sont certainement nommés Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku et Jackson Muleka, tous alignés d’entrée par l’entraîneur Senol Gunes.

Sur les réseaux sociaux, l’international Congolais Masuaku, joueur du Besiktas, a réagi à ces propos: « Du coup ça passe aussi cette déclaration, y’a pas de souci ?«

Du coup ça passe aussi cette déclaration y'a pas de souci ? 🤷🏿‍♂️ https://t.co/Wyr7gUy0NL — Arthur Masuaku (@ArthurMasuaku) August 25, 2023

Le coach du Dynamo Kiev a ajouté par la suite: « Il est très difficile de jouer contre eux avec 11 joueurs formés dans le club. Ils ont profité de l’inexpérience de nos joueurs et ont marqué des buts. C’est une bonne équipe, ils ont fait de bons transferts.«

A noter que, Lucescu a également tenu à critiquer l’arbitrage du soir, et estime que son équipe a été lésée: « J’ai vu la ligne à la télévision dans notre but annulé. Notre joueur n’était pas hors-jeu. Le penalty accordé à Beşiktaş n’a pas été donné par un arbitre doté de bon sens. On ne peut pas se moquer d’une équipe.«

