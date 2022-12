League Cup: Manchester City s’offre Liverpool et file en quarts de finale

Dans une rencontre très disputée ce jeudi soir, à l’Etihad Stadium, Manchester City s’est défait de Liverpool (3-2) pour se qualifier pour les quarts de finale de la League Cup.

Après une longue pause internationale, due à la Coupe du monde 2022, le football était de retour en Angleterre ce jeudi, avec les huitièmes de finale de la League Cup. Et pour l’occasion, Manchester City recevait Liverpool à l’Etihad Stadium dans un choc qui s’annonçait palpitant. Et la rencontre aura tenu toutes ses promesses. Au bout d’un combat âpre et très disputé, ce sont les Citizens qui ont tiré leur épingle du jeu, s’imposant sur le score de 3-2.

La duel débutait sur les chapeaux de roues, avec Erling Haland et Mohamed Salah très chauds, après avoir manqué la Coupe du monde 2022. Et c’est le Cyborg qui frappait en premier, ouvrant le score de la tête pour les locaux (1-0, 10e). Dix minutes plus tard, sur un bon travail de Joël Matip à droite, Fabio Carvalho reprenait le centre du Camerounais et trouvait le petit filet de Stefan Ortega (1-1, 20e). La pause survenait sur ce score de parité.

Juste au retour de vestiaires, Ryad Mahrez, également absent du Mondial 2022, redonnait l’avantage à Manchester City d’un très bel enroulé sur l’ouverture de Rodri (2-1, 47e). Dans la foulée, Mohamed Salah remettait les deux équipes à égalité de son pied gauche, servi par Núñez (2-2, 48e). Ce début de premier acte emballait donc le match, et chaque équipe voulait reprendre l’avantage le plus vite possible. C’est finalement Nathan Aké qui offrait la victoire aux Skyblues sur un merveilleux service de Kevin de Bruyne (3-2, 58e).

Manchester City commence donc parfaitement sa seconde partie de saison et se qualifie pour les quarts de finale de la League Cup. Les protégés de Pep Guardiola se rendront à Leeds le 28 décembre prochain pour le Boxing Day. De son côté, Liverpool ira jouer sur la pelouse d’Aston Villa (26 décembre).