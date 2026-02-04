Léa Salamé sans tabou sur son salaire au JT de 20h

Léa Salamé , nouvelle présentatrice du JT de 20 heures sur France 2 depuis septembre 2025, a été interrogée publiquement le 2 février à l’Assemblée nationale sur son salaire et ses choix professionnels. Lors de son audition devant la commission parlementaire en charge de l’audiovisuel public, la journaliste a répondu sans détour aux questions portant sur sa rémunération et sur les offres qui lui ont été faites récemment.

Léa Salamé, nouvelle présentatrice du JT de 20 heures sur France 2 depuis septembre 2025, a été interrogée publiquement le 2 février à l’Assemblée nationale sur son salaire et ses choix professionnels. Lors de son audition devant la commission parlementaire en charge de l’audiovisuel public, la journaliste a répondu sans détour aux questions portant sur sa rémunération et sur les offres qui lui ont été faites récemment.

Ancienne chroniqueuse d’On n’est pas couché depuis 2014 et animatrice du talk-show Quelle époque ! depuis 2022, Léa Salamé a expliqué avoir accepté la proposition de France Télévisions « sans discussion et sans négociation aucune ». Elle a précisé que la chaîne lui avait indiqué qu’il s’agissait de la même rémunération que celle de ses prédécesseurs au 20 heures, et qu’elle n’avait « pas demandé un euro de plus ».

Au cours de sa prise de parole, la journaliste a également mis en perspective les écarts entre secteur public et secteur privé en matière de salaires, en rappelant que « ce sont des salaires qui sont très confortables, mais qui sont bien inférieurs aux salaires des chaînes privées ».

Publicité

Les montants évoqués et le contexte des propositions privées

Interrogée sur les offres concurrentes, Léa Salamé a confirmé avoir décliné une proposition très importante émanant d’une chaîne privée. Selon des informations relayées par Libération, BFM lui aurait proposé l’équivalent de son émission Quelle époque ! en quotidienne, pour un salaire « proche de 50 000 euros par mois ». Face à cette offre, France 2 lui aurait proposé un salaire « deux fois moins » élevé, à la condition qu’elle conserve sa formule de talk-show.

Lors de son audition, la journaliste a aussi évoqué sa position de coproductrice de Quelle époque !, soulignant la distinction entre être salariée d’un diffuseur et être productrice d’un contenu télévisuel. Elle a déclaré : « Je suis coproductrice de Quelle Époque ! (…) Il y a un point très important que je tiens à préciser, puisqu’il s’agit d’argent public : c’est que j’étais productrice de Quelle Époque ! avant d’être salariée de France Télévisions (…) Tous les hommes le font, pas les femmes, qui restent salariées des producteurs. Et à 50 ans, elles se font dégager et ne font plus rien. »

La conférence parlementaire a également permis de comparer les salaires connus d’autres présentateurs. Les montants publiés pour Laurent Delahousse situent sa rémunération entre 10 000 et 15 000 euros par mois, tandis que des estimations consacrées à Anne-Claire Coudray sur TF1 évoquent une fourchette comprise entre 30 000 et 45 000 euros par mois.

Publicité