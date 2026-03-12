Léa Salamé au JT de 20H visée par la critique «Ce n’est pas normal qu’on ait pensé à elle»

Léa Salamé , nommée présentatrice du journal télévisé de 20 heures sur France 2 , est au centre d’une polémique médiatique liée à des erreurs à l’antenne et à sa relation avec le député et homme politique Raphaël Glucksmann. La journaliste a affirmé publiquement qu’elle se retirerait de l’antenne si son compagnon décidait de se présenter à la présidentielle, une prise de position qui alimente le débat sur l’indépendance des journalistes du service public.

Léa Salamé, nommée présentatrice du journal télévisé de 20 heures sur France 2, est au centre d’une polémique médiatique liée à des erreurs à l’antenne et à sa relation avec le député et homme politique Raphaël Glucksmann. La journaliste a affirmé publiquement qu’elle se retirerait de l’antenne si son compagnon décidait de se présenter à la présidentielle, une prise de position qui alimente le débat sur l’indépendance des journalistes du service public.

Depuis sa prise de fonction en septembre, Léa Salamé a remplacé Anne‑Sophie Lapix à la présentation du JT de 20 heures. Sa gestion des interviews et quelques « bourdes » relevées par les observateurs ont suscité des critiques répétées dans la presse et sur les réseaux sociaux. Parmi les éléments pointés figurent notamment une question jugée trop intime adressée à l’actrice Marion Cotillard et des erreurs évoquées dans le traitement de l’affaire Cédric Jubillar.

Sur le plateau de l’émission Quelle époque !, la journaliste a évoqué sa ligne de conduite en matière de conflit d’intérêts : « S’il est candidat, je sors de l’antenne. Je ne m’accroche pas, je sors, immédiatement ». Elle a rappelé qu’elle avait déjà appliqué ce principe en 2019, lorsque Raphaël Glucksmann s’était porté candidat aux élections européennes et qu’elle s’était retirée de l’antenne le jour même de sa candidature. Ces déclarations font partie des éléments factuels qui alimentent le débat autour de sa présence au 20H.

Réactions publiques et responsabilité du service public

Le journaliste Jacques Legros a pris position publiquement sur le dossier dans les derniers numéros du Jet de Luxe. Il a déclaré que « ce n’est pas normal qu’on ait pensé à elle pour le 20 heures » et a souligné que « Raphaël Glucksmann, on sait que c’est un homme politique, il est engagé, il va se présenter. Dans ce cas, on n’accepte pas le 20H en sachant qu’il va le faire ».

Dans ses interventions, Jacques Legros a néanmoins estimé que Léa Salamé est une « bonne journaliste » qui « fait le job » et a déploré les « attaques » dont elle fait l’objet. Il a ajouté : « À sa place, j’aurais dit non. On mélange tout et, en plus, c’est le service public ». Par ces mots, il met en cause non seulement la décision individuelle mais aussi les responsabilités éditoriales de France Télévisions dans le choix du présentateur du journal de 20 heures.

Les éléments rapportés publiquement sont issus d’entretiens et d’émissions citées par la presse : interventions de Léa Salamé sur Quelle époque ! et prises de position de Jacques Legros dans Jet de Luxe. Aucun autre élément factuel nouveau n’a été communiqué dans les sources citées ici.