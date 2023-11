Le Vatican affirme que les transgenres peuvent être baptisés dans l’Église catholique

- Publicité-

Les fidèles transgenres peuvent être baptisés dans l’Église catholique, si cela ne provoque pas de « scandale » ou de « confusion », a affirmé mercredi le Vatican, clarifiant un sujet particulièrement sensible de la doctrine.

C’est une note discrètement mise en ligne, mercredi 8 novembre, sur le site du dicastère pour la doctrine de la foi. Daté du 31 octobre et approuvé par le pape François affirme que les personnes transsexuelles et les enfants nés par gestation pour autrui peuvent bien être baptisés. « Un transsexuel – même en ayant subi un traitement hormonal et une opération chirurgicale de réassignation sexuelle – peut recevoir le baptême, dans les mêmes conditions que les autres fidèles, s’il n’y a pas de situations qui risquent d’engendrer un scandale public ou de désorienter les fidèles », peut-on ainsi lire dans cette note de deux pages et demie, disponible en italien sur le site du Vatican.

Le document a été approuvé par le pape François, qui a déclaré à plusieurs reprises que l’Église devait être ouverte à tous, y compris aux croyants LGBTQ. Cependant, il a clairement indiqué qu’il considérait que l’homosexualité était « un péché, comme l’est tout acte sexuel en dehors du mariage ».

L’enseignement catholique définit le mariage comme l’union entre un homme et une femme en vue d’avoir des enfants. Ce même avis s’applique pour quelqu’un qui a subi un traitement hormonal et/ou une opération de changement de sexe, précise le communiqué. À la question de savoir si un couple de même sexe pouvait être considéré comme étant les parents d’un enfant qui doit être baptisé, le dicastère s’est borné à répondre qu’il devait y avoir un « espoir fondé » que l’enfant sera éduqué dans la religion catholique.