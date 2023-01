Le Togo veut renforcer la lutte contre l’accès des jeunes aux substances toxiques et nocives

Le Conseil des ministres tenu le 11 janvier 2023 au Togo, sous l’égide du président Faure Gnassingbe, envisage de renforcer la lutte contre l’accès des jeunes aux substances toxiques et nocives, pour ainsi réduire les dommages sociaux liés à leur consommation et commerce.

Au Togo, le gouvernement veut renforcer la lutte contre l’accès des jeunes aux substances toxiques et nocives, informe un communiqué de la présidence togolaise. Le sujet a fait le mercredi 11 janvier, l’objet d’une communication en Conseil des ministres présentée par Myriam Dossou d’Almeida, ministre du développement à la base, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes.

L’objectif poursuivi est de “prévenir les comportements addictifs chez les jeunes” et réduire la prévalence de la consommation de substances nocives en milieux scolaire et extrascolaire. L’initiative permettra ainsi de réduire les dommages sociaux liés à leur consommation et commerce. Une réflexion devrait être initiée dans ce sens avec les acteurs institutionnels et ceux de la société civile pour définir une stratégie pouvant empêcher l’accès des jeunes aux substances toxiques et nocives.

En matière de lutte contre le trafic de drogue, le Togo dispose d’un cadre légal et réglementaire et des instruments institutionnels. L’ambition est d’apporter “une réponse aux nouvelles formes de consommation des différentes drogues et des produits illicites”, a expliqué le porte-parole de l’exécutif, Akodah Ayewouadan.

Par ailleurs, le Togo s’est doté d’un plan quinquennal contre la drogue pour la période 2020-2024. Le pays a également mis en place, des cellules et unités de lutte anti-drogue qui opèrent dans les endroits stratégiques comme les frontières, le port de Lomé, les écoles.