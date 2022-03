Le Togo signale officiellement une épidémie de la rougeole

Les populations sont donc invitées à une vigilance accrue et à l’adoption des comportements barrières basiques (laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, nettoyer et désinfecter les surfaces, éviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche, entre autres).

Alors qu’aucun cas de coronavirus n’a été signalé depuis plusieurs semaines au Togo, faisant croire à une stabilité de la situation sanitaire, une épidémie de rougeole ayant pour foyer la zone de Kouvé a été déclarée mercredi, dans la préfecture de Yoto, par les autorités sanitaires locales. A cet effet, le gouvernement qui ne ménage aucun effort pour circonscrire le foyer épidémique, a annoncé qu’une vaccination de riposte est organisée dans la localité ce jeudi et vendredi (17 et 18 mars).

