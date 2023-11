Le Togo intensifie sa lutte contre le terrorisme avec un programme d’urgence

La menace croissante de l’extrémisme violent et du terrorisme pousse le Togo à franchir une nouvelle étape dans la sécurisation de ses communautés. Le pays a officialisé le jeudi 24 octobre la mise en place d’un Programme d’Urgence de Renforcement de la Résilience et de la Sécurité des communautés (PURS).

Par décret en conseil des ministres, le Togo a établi un nouveau dispositif de lutte contre le terrorisme avec la mise en place d’un Programme d’Urgence de Renforcement de la Résilience et de la Sécurité des communautés (PURS). Ce programme vise à étendre le dispositif sécuritaire sur l’ensemble du territoire national et spécifiquement les zones affectées ou menacées par le terrorisme et l’extrémisme violent.

Cette sélection se base sur les niveaux de menace identifiés, avec pour objectif principal une coordination optimale des actions visant à renforcer la résilience des populations à tous les niveaux, que ce soit sur le plan de la sécurité, du social, de la santé ou encore de l’économie.

Pour les autorités, cette initiative s’inscrit dans la continuité du succès rencontré par le plan d’urgence déployé dans la région des Savanes. En effet, ce dernier a permis, en un peu plus d’un an, d’apporter des améliorations significatives dans plusieurs secteurs sociaux de cette zone géographique.