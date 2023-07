Le Togo intensifie sa lutte contre la vente et la consommation de chicha

- Advertisement -

Au Togo, le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile a publié récemment un communiqué sur son compte Twitter, pour annoncer une mesure stricte visant à interdire la vente et la consommation de la chicha. Cette décision, conforme aux lois en vigueur au Togo, a pour objectif de protéger la jeunesse togolaise des dangers associés à la drogue.

Dans un communiqué parvenu à Bénin web Tv, l’autorité ministérielle rappelle que la détention, l’achat, la consommation et la culture de plantes et de substances classées comme stupéfiants ou psychotropes, tels que le cannabis, l’ecstasy, les apioïdes, la cocaïne, les amphétamines sont strictement interdits et passibles de sanctions selon les articles 93, 97, 111 et 112 de la loi n°98-008 du 18 mars 1998, ainsi que les articles 266 et 267 du nouveau code pénal.

De plus, le communiqué souligne que l’incitation et la provocation, par tous moyens, à l’usage illicite de drogues ou de substances présentées comme ayant des effets similaires, sont considérées comme des infractions punissables en vertu des articles 100, 101, 102, 105, 106, 108 et suivants de la loi n°98-008 du 18 mars 1998, ainsi que l’article 255 du nouveau code pénal.

Enfin, le communiqué précise que la vente et la consommation de chicha sont également interdites et sanctionnées en république du Togo. Cette mesure drastique vise à préserver la santé et le bien-être des jeunes togolais en luttant contre l’usage et le trafic de substances illicites. Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile exhorte ainsi la population à respecter ces dispositions légales et à contribuer à la création d’un environnement sain et sécurisé pour la jeunesse du pays.

