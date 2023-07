Le Togo innove avec une application d’enregistrement des clients dans les hôtels

Dans une démarche résolument tournée vers la modernisation et la simplification des procédures administratives, le gouvernement togolais vient de mettre en place une application web innovante qui promet de faciliter la collecte d’informations relatives à la fréquentation des établissements d’hébergement.

Le Togo met en place une nouvelle initiative visant à faciliter la collecte d’informations sur la fréquentation des établissements d’hébergement. Il s’agit d’une application web innovante qui sera désormais utilisée pour l’enregistrement des clients, simplifiant ainsi la gestion des fiches de police et de tourisme.

Dans une note d’information parvenue à Bénin Web Tv, le ministre de la Culture et du Tourisme du Togo prend le lead sur cette transformation numérique en invitant chaleureusement les différentes structures touristiques à embrasser ce nouvel outil. Désormais, les enregistrements des voyageurs pourront se faire en ligne via le lien https://service-public.gouv.tg, offrant ainsi une alternative pratique et accessible à tous les acteurs du secteur.

Cette application web révolutionne la manière dont les informations des voyageurs sont collectées et traitées dans les établissements d’hébergement du Togo. Elle vise à simplifier le processus, éliminant les tracas administratifs qui peuvent entraver l’expérience des voyageurs tout en garantissant la sécurité et la conformité aux exigences légales.

Le Ministre de la Culture et du Tourisme, soucieux de la réussite de cette transition numérique, met à disposition des opérateurs une équipe technique dédiée pour les accompagner dans la prise en main de l’application web. Cette assistance personnalisée permettra aux professionnels du secteur de s’approprier rapidement l’outil et de maximiser ses avantages.