Le Togo fait le point de la saisie de drogue courant 2021

Selon l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment (OCRTIDB), 8 tonnes de drogues ont été saisies durant l’année 2021, au Togo.

La drogue, comme dans la plupart des pays de la sous-région, circule au Togo, nonobstant la sécurité renforcée par les forces de l’ordre contre le trafic illicite des drogues et du blanchiment. Dans un bilan qui prend compte toute l’année 2021, l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment (OCRTIDB), indique qu’un peu plus de 8 tonnes de drogues diverses, ont été saisies en cette période.

Il s’agit notamment de cannabis (4,7 tonnes), drogues de synthèse (3,3 tonnes) et de cocaïne (56 kg). « Si l’essentiel de ces produits illicites est destiné à l’extérieur, certains réseaux de distribution tentent d’en écouler sur le territoire local, jusque parfois même dans les écoles, révèle l’office. Des trafiquants sont ainsi régulièrement interpellés et des coups de filet réalisés », l’OCRTIDB.

Depuis 2011, le Togo s’est doté de plusieurs cellules et unités de lutte anti-drogue opérant aux frontières et aux endroits stratégiques (Port, Aéroport et récemment autour des écoles). Cependant, la drogue continue de circuler dans le pays. Entre juin 2020 et juin 2021, ce sont plus de 44 000 kg de cigarettes et autres drogues qui ont été saisis et détruits.

