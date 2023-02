Le Togo de retour sur le marché financier régional, 35 milliards de FCFA sollicités

Le Trésor togolais a fait une nouvelle demande sur le marché financier régional. De sources présidentielles, il a sollicité lundi, un fonds évalué à 35 milliards de FCFA.

Le Togo poursuit sa stratégie de mobilisation de ressources dans le cadre du financement de son budget. Le Trésor public a initié lundi, une nouvelle sortie sur le marché sous-régional des titres publics.

L’opération, qui doit être bouclée le vendredi 24 février prochain, est une émission simultanée de Bons et d’Obligations Assimilables du Trésor (BAT et OAT). Dans le viseur de Lomé, 35 milliards de FCFA.

Dans le détail, les obligations sont d’un nominal de 10 000 FCFA et sont émises sur des maturités de 3 et 5 ans avec respectivement 5,5 et 5,7% de taux d’intérêt. Quant aux BAT, ils sont assortis d’un nominal de 1 million FCFA et d’un taux d’intérêt multiple sur une maturité de 364 jours, soit un an.

Pour rappel, le Togo qui compte mobiliser 574 milliards FCFA en 2023 sur le marché financier régional, a déjà effectué trois sorties pour un total de 80 milliards de FCFA levés.

A noter que le Togo a levé vendredi dernier, 34 milliards de FCFA sur le marché financier régional, pour relancer ses projets économiques.

Rappelons qu’un peu plus d’un mois après avoir été soumis par le gouvernement, le projet de budget de l’Etat pour l’année 2023 a reçu le quitus du Parlement. Les députés ont en effet adopté, jeudi 22 décembre en plénière, la Loi de finances, exercice 2023. Cette politique budgétaire est de 1. 957, 9 milliards FCFA en recettes et en dépenses. Elle est consacrée prioritairement aux secteurs sociaux.