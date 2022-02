Le Togo annonce un cas de la fièvre Lassa sur son territoire

Les autorités togolaises ont annoncé dimanche, avoir découvert un cas de la fièvre Lassa dans le district de l’Oti-Sud et rassurent avoir pris des précautions idoines pour éviter toute éventuelle propagation de la maladie.

« Un cas de virus Lassa a été confirmé le 26 février 2022. Il s’agit d’une femme de 35 ans, résidant dans le district de l’Oti-Sud et décédée des suites de complications de la maladie”, a annoncé dimanche, le ministre togolais de la santé.

Selon le ministre, des dispositions immédiates ont été prises dans la foulée, notamment l’intensification des recherches de nouveaux cas, de décès ou de cas contacts, l’organisation de la prise en charge d’éventuels cas, le renforcement de la veille épidémiologique et de l’alerte précoce, ou encore la sensibilisation des populations.

Ces dernières sont d’ailleurs invitées à la vigilance et l’adoption des mesures barrières habituelles : se laver régulièrement les mains, éviter tout contact avec les liquides biologiques de toute personne suspecte ou infectée, bien cuire et conserver ses aliments, éviter de manipuler les rongeurs et les corps humains sans protection adéquate entre autres. lI y a trois ans, le Togo avait fait face à un cas mortel.

La fièvre de Lassa est une maladie virale aigüe présente en Afrique de l’Ouest. Cette maladie a été découverte en 1969 lorsque deux infirmières missionnaires sont mortes au Nigeria. Le virus tire son nom de la ville du Nigeria dans laquelle les premiers cas sont apparus.