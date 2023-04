« Le terme afro-américain est une insulte » selon l’acteur Morgan Freeman

- Publicité-

Lauréat d’un Oscar et acteur de renom, Morgan Freeman a récemment donné son point de vue à propos du terme « Afro-Américain ». Lors d’une interview, il a exprimé son ressenti à l’égard de cette appellation, qui selon lui, est une insulte.

Morgan Freeman, célèbre acteur hollywoodien âgé de 85 ans, est connu pour ses prestations remarquables dans des productions cinématographiques telles que Seven, Invictus ou encore The Dark Knight. En outre, il est également connu pour sa position ferme en ce qui concerne la problématique du racisme. Une fois de plus, il s’est exprimé à ce sujet lors d’une interview publiée le samedi 15 avril dans le magazine Sunday Times Culture.

« ‘Afro-Américain’ est une insulte. Je ne m’identifie pas à ce terme. Les personnes noires ont eu tellement de titres différents depuis le n-word, et je ne comprends pas comment cela peut prendre une telle ampleur mais tout le monde dit ‘Afro-Américain’ ». Il a notamment fait un parallèle avec l’Europe : « Vous dites l’Afrique comme si c’était un pays alors que c’est un continent, comme l’Europe ». Il ajoute que ça ne viendrait pas à l’esprit de dire « Euro-Américains », puisqu’il est courant de préciser la nationalité : par exemple les Italo-Américains, ou bien les Franco-Américains.

En évoquant sa propre carrière, le talentueux interprète de « Seven », « Les Évadés », « Invictus » ainsi que « Million Dollar Baby » – rôle qui lui a valu l’obtention d’un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, a également soulevé la question du manque de diversité à l’écran durant sa jeunesse. Il a exprimé son observation en ces termes : « Lorsque j’étais jeune, il était rare de voir des personnages comme moi dans les films ». Il a en outre précisé que « Si jamais il y avait un acteur noir dans un film, il avait un rôle comique. Ce n’était que lorsque Sidney Poitier est apparu sur le devant de la scène qu’il a suscité l’aspiration chez les jeunes, comme moi, que ‘D’accord, oui, je peux y arriver’. »

Cependant, l’acteur a pris le soin d’ajouter que cette situation a connu une évolution notable de nos jours. « Tout le monde est impliqué maintenant« , a-t-il déclaré, faisant référence aux personnes issues de la communauté LGBTQ, asiatique, noire, blanche ou encore celles ayant des mariages mixtes. Il a exprimé son contentement de voir que chaque groupe est représenté. Morgan Freeman a souligné que cette évolution représente un immense progrès.