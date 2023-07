Le Soudan prolonge la fermeture de son espace aérien jusqu’au 31 juillet

- Publicité-

L’armée soudanaise a annoncé ce lundi, la prolongation de la fermeture de son espace aérien jusqu’au 31 juillet, dans le cadre des affrontements persistants entre l’armée et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR).

Le Soudan est plongé dans une crise violente depuis le mois d’avril dernier, lorsque les affrontements ont éclaté entre l’armée et les Forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire puissant. Ces affrontements ont entraîné une spirale de violence qui a touché la population civile, faisant près de 3 000 morts et des milliers de blessés, selon les médecins locaux.

Face à cette situation préoccupante, l’autorité de l’aviation civile a pris la décision de prolonger la fermeture de l’espace aérien du Soudan jusqu’au 31 juillet. Cette mesure vise à garantir la sécurité des opérations aériennes dans un contexte marqué par les affrontements et à protéger la population civile des dangers potentiels liés aux déplacements aériens.

Toutefois, des exemptions ont été prévues pour les vols d’aide humanitaire et d’évacuation. Ces vols seront autorisés à opérer afin de répondre aux besoins urgents des populations touchées par le conflit. Il est essentiel de veiller à ce que l’aide parvienne aux personnes qui en ont le plus besoin et que les évacuations médicales puissent être effectuées en toute sécurité.

Malgré les efforts déployés par les médiateurs saoudiens et américains pour parvenir à un cessez-le-feu, les accords n’ont pas réussi à mettre fin à la violence au Soudan. Les différentes parties en conflit continuent de s’affronter, provoquant une crise humanitaire qui ne cesse de s’aggraver.