Le Soudan prolonge la fermeture de son espace aérien jusqu’au 13 mai. La décision, prise en raison du conflit armé qui sévit dans le pays depuis le 15 avril dernier, ne concerne pas les vols d’aide humanitaire et d’évacuation de ressortissants étrangers, sous réserve d’obtenir les autorisations nécessaires.

Cette prolongation de la fermeture de l’espace aérien s’inscrit dans le cadre des mesures prises par le gouvernement soudanais pour assurer la sécurité de ses citoyens et éviter toute escalade de la violence dans le pays.

Depuis le déclenchement des combats entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide, plus de 50 pays ont entamé des opérations d’évacuation, soit par voie terrestre, notamment via l’Égypte et l’Éthiopie, soit par voie maritime via Port-Soudan (à l’est), soit par voie aérienne.

L’évacuation des ressortissants étrangers du Soudan est en cours depuis le 22 avril dernier. Les affrontements entre les deux parties ont causé des pertes en vies humaines et des déplacements massifs de population. Cette prolongation de la fermeture de l’espace aérien soudanais risque de compliquer davantage la situation pour les personnes qui cherchent à fuir le pays en quête de sécurité.