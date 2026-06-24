Sèmè-Kraké: une baignade vire au drame avec la noyade d’un jeune coiffeur

​Une sortie récréative au bord de l’océan a basculé dans la tragédie le dimanche 21 juin 2026 sur la plage de Sèmè-Kraké, dans le département de l’Ouémé.

Un jeune homme exerçant la profession de coiffeur, et dont l’âge avoisinait à peine la vingtaine, a perdu la vie par noyade sous les yeux de ses compagnons.

​Le drame est survenu alors que le jeune artisan profitait d’un moment de détente en se baignant en compagnie de plusieurs de ses proches. Surpris par la violence de la houle, il a été brutalement submergé et entraîné vers le large par de puissants courants, se retrouvant dans l’incapacité totale de regagner la berge.

Face à la soudaineté de l’accident, des témoins de la scène ont immédiatement tenté des manœuvres désespérées pour lui porter secours et l’extirper de l’eau, malheureusement sans succès.

​Dès l’alerte donnée, la solidarité locale s’est mise en branle avec une mobilisation spontanée des riverains et des autorités locales venus prêter main-forte aux proches de la victime. Malgré le déploiement de ces multiples efforts de recherche et de sauvetage le long du littoral, le destin du jeune homme était déjà scellé, plongeant sa famille et toute la communauté des artisans de la localité dans une profonde affliction.

Ce nouveau drame vient rappeler les risques permanents liés aux baignades sur les côtes béninoises, souvent caractérisées par des courants marins particulièrement trompeurs et violents.