Le Sénégalais Khaby Lame est désormais le TikTokeur le plus suivi au monde

Le Sénégalais Khaby Lame est devenu ce jeudi matin, le tiktokeur le plus suivi au monde en comptabilisant plus de 142,4 millions de followers sur le célèbre réseau social. Il a détrôné l’Américaine Charli D’Amelio et ses 142,2 millions de followers.

TikTok a un nouveau champion en titre. Khaby Lame, un créateur de 22 ans d’origine sénégalaise, est devenu la personne la plus suivie sur TikTok la nuit dernière, dépassant la star américaine de TikTok Charli D’Amelio, qui avait auparavant cette distinction. Lame compte désormais plus de 142,7 millions de followers, contre 142,3 millions pour D’Amelio.

Lame, qui est basé en Italie, a d’abord connu la célébrité en utilisant les fonctions de duo et de point de TikTok, réagissant sans mot dire à des « trucs de la vie » compliqués et absurdes. Aujourd’hui, il publie principalement des sketchs comiques muets, accumulant des millions de vues et de likes. Ses fans ont commencé à exploser l’année dernière et, ces dernières semaines, ils ont lancé des initiatives pour le pousser au sommet.

L’ascension de Lame et l’éviction de D’Amelio sont significatives. Mme D’Amelio et sa sœur, Dixie, sont deux des figures de proue de TikTok, qui ont construit une marque médiatique entière sur ce qui, de leur propre aveu, était au départ une célébrité accidentelle. Leur ascension fulgurante vers la gloire grâce à des vidéos de danse de quelques secondes a laissé perplexes les personnes qui ne sont pas sur TikTok – et a inspiré des millions d’adeptes à essayer de faire de même. Selon les estimations de Forbes, les sœurs ont gagné 27,5 millions de dollars l’année dernière.

Ouvrier, il a été licencié en mars 2020

De son vrai nom Khabane Lame, l’influenceur vedette de 22 ans, qui réside en Italie, est devenu célèbre grâce à ses vidéos muettes humoristiques. Son ascension a tout du conte de fées. Ouvrier dans une usine de Turin, il a été licencié en mars 2020. Pour s’amuser, il a commencé à tourner ses vidéos comiques pendant la pandémie de Covid-19, depuis Chivasso, ville de la métropole turinoise où il vit depuis son arrivée en Italie à l’âge de un an.

Le fait que Lame soit devenue la personnalité la plus populaire de TikTok est remarquable compte tenu des problèmes soulevés par les utilisateurs de la plateforme concernant la façon dont les créateurs de couleur – et plus particulièrement les créateurs noirs – sont traités. En 2020, en réponse aux accusations selon lesquelles l’algorithme de TikTok supprime le contenu des créateurs noirs, la société s’est engagée à prendre des mesures, notamment en créant un conseil de la diversité et en donnant de l’argent à des organismes sans but lucratif « qui aident la communauté noire. »