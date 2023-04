Le Sénégal veut se lancer dans la production de blé pour réduire ses importations

- Publicité-

Le Sénégal va se lancer dans la production de blé à partir de novembre 2023. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, au terme d’une visite sur les champs d’expérimentation de l’ISRA à Sangalkam et sur les terres de Bud Sénégal, dans la commune de Diamniadio.

« Nous pensons déjà commencer avec 1 000 hectares, mais des partenaires privés nous demandent de démarrer la production avec 5 000 hectares. De toute façon nous allons accompagner ces réalisations », explique le responsable. L’objectif selon le ministre Aly Ngouille Ndiaye, est de réduire les coûts d’importation qui représentent près de 700 000 tonnes par an, soit 160 milliards FCFA. Ils proviennent principalement de la Russie (50.8%), la France (37.9%), le Canada (3,5%) et la Lituanie (3,2%), selon les données de l’Agence nationale des Statistiques et de la Démographie (ANSD).

Dans cette ambition, le pays compte s’appuyer sur l’expérimentation de 8 variétés homologuées, selon le ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye. En effet, c’est au détour de son séjour en Egypte que le ministre de l’Agriculture avait sollicité de son homologue égyptien, des semences pour une expérimentation et l’implémentation du modèle égyptien qui a connu une réussite.