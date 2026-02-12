Le Sénégal lance un plan d’exploration pétrolière et gazière terrestre de 100 millions de dollars

Petrosen, la société pétrolière nationale du Sénégal, prévoit de lancer cette année une campagne d’exploration terrestre dotée d’un budget d’environ 100 millions de dollars, dans l’objectif de repérer du pétrole brut sur les gisements continentaux du pays. Cette décision fait suite à des modifications réglementaires récentes et à l’annulation de licences accordées à des opérateurs ayant réalisé peu ou pas de travaux.

Le Sénégal s’affirme comme un producteur en émergence grâce à des projets offshore majeurs, notamment le gisement Greater Tortue Ahmeyim piloté par BP et le projet Sangomar conduit par Woodside Energy Group, qui stimulent le développement du secteur énergétique national.

Les réserves pétrolières prouvées du pays sont estimées à environ 1,03 milliard de barils, un volume relativement limité, mais les champs offshore comme Greater Tortue Ahmeyim et Sangomar devraient augmenter significativement la production. Par ailleurs, les ressources en gaz naturel sont évaluées à près de 450 milliards de pieds cubes, un élément central des ambitions du pays dans le domaine du GNL.

Orientations de Petrosen et évolution du paysage gazi­er

Petrosen oriente désormais ses efforts vers l’exploration à terre afin d’exploiter des zones jugées encore inexplorées sur le continent sénégalais. Selon Alioune Gueye, directeur général de la société, un montant minimum de 100 millions de dollars est mobilisé pour relancer ces travaux et l’existence de découvertes offshore laisse penser à un potentiel comparable en terrain continental.

Cette initiative intervient après le retrait de BP du projet Yakaar-Teranga en 2023, conséquence d’un différend avec l’État sénégalais portant sur l’exportation du gaz. BP souhaitait exporter la production, tandis que le gouvernement privilégiait son utilisation domestique pour alimenter un plan de production électrique à base de gaz visant à réduire les coûts des carburants et à améliorer l’électrification.

BP a quitté Yakaar-Teranga sans compensation financière, et Kosmos Energy, société américaine, a porté sa part dans le gisement de 30 % à 90 %.

Malgré ce retrait, BP reste active au Sénégal, concentrée sur le projet offshore Greater Tortue Ahmeyim. Début 2025, BP a procédé à l’exportation de la première cargaison de GNL issue du projet GTA. De son côté, Woodside a lancé la production pétrolière à Sangomar l’année précédente, après des retards qui ont affecté la montée en puissance de ces deux projets.