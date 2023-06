Le Sénégal annonce la reprise des activités de ses consulats

- Publicité-

Le gouvernement du Sénégal annonce ce vendredi l’ouverture de ses consulats à l’étranger trois jours après leur fermeture, à cause des saccages nés de la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko.

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (Maese) a annoncé vendredi la réouverture de ses consulats généraux fermés depuis mardi en raison d’attaques perpétrés contre certaines missions diplomatiques et consulaires du pays à l’étranger. Des missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l’étranger notamment celles de Paris, Bordeaux, Milan et New York avaient été attaquées par des manifestants qui réagissaient à la condamnation jeudi 1er de l’opposant Ousmane Sonko.

« Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur annonce la reprise des activités de nos consulats à compter du vendredi 9 juin », a indiqué le communiqué du Maese. « Cette reprise se fera en tenant compte de l’état de dégradation du matériel et des locaux pour ce qui concerne les consulats ayant subi des actes de vandalisme », a relevé la source.

Pour rappel, la ministre Aïssata Tall Sall avait décidé de fermer tous les consulats à l’étranger 24 heures après le saccage du consulat du Sénégal au Milan, en Italie. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’on voit un homme non encore identifié s’attaquer au personnel de l’édifice, et d’autres scandant « Libérez Sonko, Macky Sall dictateur » saccager les lieux.

Le gouvernement sénégalais a annoncé dimanche un bilan officiel de 16 morts suite à ces manifestations. Jeudi, le parti de Sonko a indiqué lors d’un point de presse avoir dénombré 26 morts alors que Amnesty International a noté dans un communiqué le même jour un bilan de 23 morts dont 3 mineurs. 357 blessés dont 78 cas graves ont été enregistrés lors de ces 48 heures de tension, a indiqué la croix rouge. Un calme précaire s’est installé depuis le début de cette semaine et le gouvernement a annoncé l’ouverture de procédures judiciaires pour faire la lumière sur ces manifestations.