Le sélectionneur du Portugal prédit une date de retraite surprenante pour Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sait que sa carrière approche de son terme. À 41 ans, le joueur portugais se prépare à disputer ce qui serait sa dernière Coupe du monde, tandis que son sélectionneur affirme néanmoins que la retraite n’est pas pour demain.

Roberto Martinez a envisagé sérieusement d’aligner Ronaldo lors du Mondial et compte sur lui pour emmener le Portugal vers le titre. Pour atteindre cet objectif, le technicien estime indispensable que l’attaquant soit au meilleur de sa forme, conviction qu’il dit maintenir quant à l’état de CR7.

Au cours d’un entretien accordé à la BBC, Martinez a salué l’attitude de Ronaldo et rappelé son long parcours en sélection : après vingt et un ans sous le maillot national, il a su se réadapter.

Roberto Martinez revient sur la question de la retraite et des critiques liées aux convocations de Cristiano Ronaldo

Interrogé sur l’idée d’une fin de carrière imminente, l’entraîneur a indiqué que la décision de quitter les terrains reste éloignée. Selon lui, Ronaldo se montre très exigeant envers lui-même et ce sera à l’intéressé, le moment venu, d’admettre s’il ne peut plus aider l’équipe.

La présence régulière de CR7 en sélection suscite des reproches en raison de son âge. Face à ces critiques, Martinez a rappelé le rôle de buteur de l’ancien Madrilène et insisté sur l’importance de son apport actuel, citant notamment un total de 25 buts inscrits lors des 30 derniers matchs internationaux évoqués.

Avec le soutien affiché de son sélectionneur, Cristiano Ronaldo se tient prêt pour une nouvelle participation à la Coupe du monde et nourrit l’espoir de remporter enfin le trophée. Si tel était le cas, il pourrait alors envisager de mettre un terme à sa carrière en ayant accompli cet objectif.