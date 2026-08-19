Le sélectionneur de l’Egypte hospitalisé après une grosse bagarre entre ses deux femmes

Le sélectionneur de l’Égypte, Hossam Hassan, aurait été hospitalisé après un malaise survenu à la suite d’une violente dispute entre ses deux épouses. L’affaire, largement relayée dans les médias et sur les réseaux sociaux égyptiens, aurait également des conséquences sur sa vie conjugale.

Hossam Hassan traverse une période particulièrement agitée en dehors des terrains. Selon plusieurs médias relayés par Foot Mercato, le sélectionneur égyptien aurait été victime d’un malaise après avoir assisté à une altercation entre ses deux épouses. Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux montre les deux femmes s’opposant d’abord verbalement avant que la situation ne dégénère.

Plusieurs personnes, dont l’ancien international égyptien, auraient tenté d’intervenir pour mettre fin à la confrontation. D’après les informations rapportées par différents médias, Hossam Hassan aurait ensuite perdu connaissance et été conduit à l’hôpital pour y recevoir des soins. Les circonstances précises de son malaise n’ont toutefois pas été détaillées.

Une séparation évoquée

Cette affaire pourrait également avoir des répercussions sur la vie privée du technicien. Selon Cadena SER, Hossam Hassan aurait pris la décision de divorcer de sa première épouse, Howaida Al-Gharbawi, après cet épisode. Interrogée par Al-Arabiya, cette dernière a refusé de commenter en détail les événements. Elle a simplement assuré que les affaires familiales resteraient confidentielles.

Très médiatisée en Égypte, cette affaire intervient alors que Hossam Hassan poursuit sa mission à la tête des Pharaons, avec l’ambition de maintenir la sélection parmi les meilleures équipes du continent.