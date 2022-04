Le second tour de la présidentielle sera décisif pour la France et l’Europe, dixit Macron

Le second tour de la présidentielle en France, prévu pour le 24 avril, sera décisif dans la vie du pays et de toute l’Europe, a déclaré le président sortant Emmanuel Macron qui s’est qualifié ce dimanche pour le second tour de la présidentielle.

Il a appelé ses partisans à « se rassembler en un grand mouvement politique d’unité et d’action pour notre pays ». « J’invite solennellement nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité et quels qu’aient été leurs choix au premier tour à nous rejoindre […] Le débat que nous aurons dans les quinze jours à venir est décisif pour notre pays et pour l’Europe », a lancé Emmanuel Macron.

« Et je remercie Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse et Fabien Roussel qui m’ont dès ce soir apporté leur soutien », a-t-il ajouté, évoquant l’appel de ces candidats à voter pour lui au second tour. « Je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France », a encore dit Emmanuel Macron.

Selon des informations préliminaires, le président sortant et la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, se sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Quelque 13 millions de Français ne se sont pas rendus aux urnes dans le cadre du premier tour de la présidentielle ce dimanche, indique la chaîne BFM TV. 27% des électeurs n’ont pas participé, c’est près de 13 millions de Français, a-t-elle précisé.

Mélenchon appelle à ne pas voter Le Pen

Le candidat de La France insoumises Jean-Luc Mélenchon, qui arrive troisième à l’issue du premier tour de la présidentielle en France, appelle ses partisans à ne pas voter au second tour pour la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen.

Selon des informations préliminaires, Jen-Luc Mélenchon recueille 20,2% des suffrages, se classant ainsi troisième dans la course à la présidence. Toujours d’après des données préliminaires, ce sont le président sortant Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui se qualifient pour le second tour prévu pour le 24 avril.

