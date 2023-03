Le Royaume-Uni interdit, « avec effet immédiat », TikTok des appareils gouvernementaux

Le Royaume-Uni a annoncé, ce jeudi 16 mars, l’interdiction immédiate du réseaux social TikTok sur les appareils gouvernementaux.

No TikTok! Le Royaume-Uni l’a donc annoncé: il est désormais interdit d’utiliser TikTok sur les appareils des membres du gouvernement britannique. Et pour cause: des craintes concernant la sécurité. « Nous allons interdire l’utilisation de TikTok sur les appareils gouvernementaux, et ce avec effet immédiat », a affirmé le ministre d’État Oliver Dowden au Parlement.

Malgré sa côte de popularité chez les jeunes, l’application de partage de vidéos a été accusée par ses détracteurs de donner accès aux autorités chinoises à des données d’utilisateurs du monde entier, ce que TikTok a démenti et a contesté.

« Il s’agit d’une mesure de précaution »

Oliver Dowden a déclaré qu’« il s’agit d’une mesure de précaution. Nous savons qu’il y a déjà un usage limité de TikTok au sein du gouvernement, mais il s’agit d’une bonne cyberhygiène ». « Basée sur les risques spécifiques sur les appareils gouvernementaux », cette approche a suivi les interdictions similaires prises notamment par les États-Unis, le Canada ou l’Union européenne, toujours selon le ministre d’État britannique.

