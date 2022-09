« Le retard, la nervosité… », Emma Lohoues se confie sur ses défauts

Au cœur de l’actualité ces derniers jours en raison de la suppression de son compte Instagram certifié avec plus de trois millions d’abonnés, Emma Lohoues continue de faire parler d’elle sur la toile. L’influenceuse vient de se confier sur les traits qui caractérisent sa personnalité.

Emma Lohoues fait le chou gras des réseaux sociaux depuis quelques jours. Le torchon brûle et l’influenceuse et ses fans suite à la publication d’une vidéo dans laquelle, elle remontait les bretelles à ces derniers.

« Mon salon de coiffure est tombé ici là, vous mes soi-disant, Emaluv, on ne vous a pas vus en train de dire Emma Yako, est-ce que tu as besoin de Coup de main ? … Sur ça là, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, vous venez me parler des problèmes des réseaux sociaux, je n’en ai rien à foutre des problèmes des réseaux sociaux. Ma vie privée, elle ne vous intéresse pas », a-t-elle lancé dans sa vidéo.

Répandue telle une trainée de poudre, la vidéo a provoqué la colère de plusieurs de ses fans. Ces derniers n’ont pas manqué de s’en prendre à l’actrice, en attribuant ses sauts d’humeur au fait qu’elle soit toujours célibataire à son âge.

Alors que les réactions continuent d’affluer sur la toile, Emma Lohoues qui ne cessent d’enfoncer le clou à travers des messages sur les réseaux sociaux vient de se confier sur certains traits qui déterminent sa personnalité. « Je suis une personne fiable, optimiste, sincère et bosseuse. Je déteste les personnes fausses. Je suis rarement triste », a-t-elle indiqué.

En ce qui concerne ses défauts, l’ex copine de Dj Arafat n’a pas fait dans la dentelle. « Mes défauts, le retard et la nervosité. Les regrets j’en ai pas. Les actes bons ou mauvais, mes erreurs ont également contribué à ce que je suis devenue aujourd’hui. Les moments les plus merveilleux de ma vie, c’est lorsque je vois le sourire de mon fils », a-t-elle lâché.