Le réseau Starlink d’Elon Musk est désormais actif au Nigeria, premier pays d’Afrique

Starlink, le fournisseur d’accès à Internet par satellite, est désormais disponible pour les clients au Nigeria. La société du milliardaire Elon Musk devrait lancer ses services d’Internet par satellite dans 23 pays africains en 2023.

Starlink, un service d’internet par satellite appartenant à Elon Musk, est désormais disponible pour les clients au Nigeria. Ce développement intervient quelques semaines après l’annonce de la vente de précommandes.

La société avait déclaré que les clients intéressés pouvaient précommander les kits de démarrage au prix de 600 dollars (environ 362.000f CFA) pour le matériel et de 43 dollars ( environ 26.000 f CFA) par mois pour les abonnements à ses services.

Dans un message publié sur sa page Twitter mardi, Starlink a déclaré que son service était désormais actif dans le pays. « Starlink est maintenant disponible au Nigeria – le premier pays africain à recevoir le service », peut-on lire dans le tweet.

Starlink is now available in Nigeria – the first African country to receive service! → https://t.co/slZbTmZmAt