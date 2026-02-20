Le réseau social d’Elon Musk X fait appel de l’amende européenne de 120 millions d’euros

Sur sa propre plateforme, le réseau social a pris la parole pour contester la décision récemment rendue par les instances européennes. Dans un message publié en ligne, la direction a remis en cause la façon dont l’enquête ayant mené à ce verdict a été conduite, la qualifiant de partielle et insuffisante.

Selon le réseau, les procédures suivies lors de l’examen présentent des lacunes majeures : des erreurs de forme et de fond qui, d’après ses responsables, ont altéré la validité du processus. L’entreprise dénonce notamment des manquements procéduraux qu’elle juge graves.

Le dossier soulève aussi, toujours selon la plateforme, une interprétation très large et peu fondée des obligations imposées par le Digital Services Act (DSA). Les représentants du réseau estiment que les autorités européennes ont appliqué des règles du DSA d’une manière excessive et déformée.

Enfin, le réseau social affirme que ses droits de défense ont été systématiquement méconnus et que les garanties minimales d’une procédure équitable n’ont pas été respectées. Ces éléments, soutient-il, remettent en cause la légitimité de la décision communautaire.

Enjeux et suites possibles

Cette prise de position publique place la question au cœur d’un débat plus large sur l’application du cadre réglementaire européen aux plateformes en ligne. L’accusation de défaut de procédure et de violation des droits de la défense ouvre la voie à d’éventuelles contestations devant les juridictions compétentes ou à des échanges contentieux entre l’entreprise et les autorités.

Du côté des observateurs, la situation interpelle sur la manière dont les institutions interprètent et mettent en œuvre les obligations nouvelles introduites par le DSA. Pour les acteurs du numérique, le différend pourrait servir de précédent quant aux marges d’appréciation laissées aux régulateurs et aux garanties accordées aux entreprises visées.

