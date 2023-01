Le Real Madrid réagit à l’annonce de la fin de carrière de Gareth Bale

Dans un long communiqué, le Real Madrid a réagi à la retraite sportive de Gareth Bale, qui a mis un terme à sa carrière de footballeur, à 33 ans. Et le club madrilène a exprimé sa gratitude « à une grande légende de notre club et du football mondial ».

« Après mûre réflexion, j’annonce ma retraite immédiate du football de club et international. Je me sens incroyablement chanceux d’avoir réalisé mon rêve de pratiquer le sport que j’aime. Ce sport m’a offert quelques-uns des meilleurs moments de ma vie. J’ai vécu des moments très forts pendant 17 saisons, qu’il me sera impossible de reproduire, quel que soit le prochain chapitre qui m’attend. De mon tout premier contact à Southampton à mon dernier avec le LAFC, et tout ce qui se trouve entre les deux, a façonné une carrière en club dont je suis extrêmement fier et reconnaissant« , annonçait Gareth Bale dans un post sur les réseaux sociaux.

A 33 ans, le Gallois décide donc de raccrocher les crampons. L’ancien joueurs des Spurs quitte le foot avec un bilan de quatre Ligue des champions, remportés lors de son passage au Real Madrid (2013-2022). Et justement, le club madrilène a rendu un grand hommage à son ancien ailier pour le travail abattu sous la tunique merengue.

« Compte tenu de l’annonce par Gareth Bale de sa retraite du football en tant que joueur professionnel, le Real Madrid CF veut montrer sa gratitude, son admiration et son affection pour une grande légende de notre club et du football mondial », a écrit le Real Madrid dans un communiqué.

« Gareth Bale est arrivé au Real Madrid en 2013 et a défendu notre maillot pendant 9 ans, au cours desquels il a remporté 19 titres. Il a fait partie de notre équipe dans l’une des étapes les plus réussies de notre histoire et représente à jamais bon nombre des moments les plus brillants de la dernière décennie, comme son but après une course mémorable en finale de la Copa del Rey à Valence en 2014, son but transcendantal en finale de la Ligue des Champions à Lisbonne en 2014 ou encore ses buts en finale de la Ligue des Champions à Kyiv en 2018, notamment le retourné acrobatique qui restera à jamais gravé dans la mémoire de tous les amoureux du football. Sa figure restera à jamais liée à l’histoire et à la légende de notre club », est-il ajouté.