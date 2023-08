Le Real Madrid réagit à l’affaire Luis Rubiales

-Publicité-

L’affaire Luis Rubiales continue de susciter des réactions en Espagne. C’est autour du Real Madrid de se prononcer sur la question, via un communiqué publié sur son site ce vendredi.

L’incident impliquant Luis Rubiales a indubitablement créé une onde de choc. Après avoir affronté une intense couverture médiatique suite à son geste non consenti envers Jennifer Hermoso, lors des festivités de la Coupe du Monde féminine 2023, le leader espagnol a saisi l’opportunité de s’exprimer publiquement pour présenter ses excuses. Néanmoins, il a fermement réitéré son intention de ne pas démissionner de son rôle en tant que président de la Fédération Espagnole de Football. Cette position a suscité une vague d’indignation en Espagne

Après plusieurs clubs, dont le FC Barcelone, c’est au tour du Real Madrid de communiquer. «Suite à l’intervention du président de la Fédération Royale Espagnole de Football, Luis Rubiales, devant l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue aujourd’hui, le Real Madrid souhaite faire la déclaration suivante : Notre club soutient pleinement la décision prise par le président du Consejo Superior de Deportes,

Víctor Francos, qui transmettra immédiatement cette affaire au Tribunal Administrativo del Deporte. Notre club soutient notre équipe de football féminin et réitère ses félicitations pour l’exploit historique qu’est la victoire en Coupe du monde, et continuera à travailler au développement et à la croissance du football féminin dans notre pays», écrit la Casa Blanca.

Malgré son refus de démissionner, Luis Rubiales pourrait bien être écarté de ses fonctions. Plusieurs procédures sont d’ailleurs déjà engagées contre lui par les instances espagnoles.

