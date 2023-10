Le Real Madrid blinde Vinicius Junior

-Publicité-

L’attaquant brésilien, Vinicius Junior, a signé un nouveau contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2027, a annoncé ce mardi le club espagnol.

A défaut de s’offrir des joueurs de classe mondiale dont Erling Haaland et Kylian Mbappé, le Real Madrid sécurise ses stars. Le club madrilène a annoncé ce mardi avoir prolongé le contrat de son ailier Vinicius Junior, qui est désormais lié aux Madrilènes jusqu’en 2027.

« Le Real Madrid et Vini Jr. ont trouvé un accord pour prolonger le contrat du joueur, le liant au club jusqu’au 30 juin 2027« , a indiqué le club espagnol dans un communiqué.

Vinicius, 23 ans, a rejoint Madrid en 2018 en provenance du club brésilien de Flamengo et est devenu l’un des joueurs les plus remarquables de la Liga, marquant le but vainqueur lors de la finale de la Ligue des champions l’année dernière contre Liverpool. La Casa Blanca dans son communiqué, n’a d’ailleurs pas manqué d’énumérer les prouesses de celui qu’il avait recruter pour 45 millions d’euros.

« Au cours de ses six saisons sous le maillot de l’équipe première, il a disputé 235 matchs, au cours desquels il a marqué 63 buts et remporté 9 titres : 1 Ligue des champions, 2 Coupes du monde des clubs, 1 Supercoupe d’Europe, 2 Ligues, 1 Coupe du Roi et 2 Supercoupes d’Espagne« , a rappelé le club merengue.

Une clause libératoire fixée à 1 milliard d’euros

Son contrat actuel devait expirer à la fin de cette saison. Les médias locaux ont rapporté qu’une prolongation avait déjà été convenue l’année dernière, mais elle n’a été officialisée que ce mardi. Le club n’a fourni aucun détail financier, mais les médias espagnols ont rapporté que l’accord comprenait une clause libératoire d’un milliard d’euros (1,06 milliard de dollars), ce qui généralement le cas pour les joueurs que le club considère comme intransférables.

Après avoir signé son nouveau contrat, Vinicius Junior a adressé un message aux fans: « Bonjour Madridistas, je suis très heureux de renouveler mon contrat. C’est un rêve pour moi. J’espère pouvoir continuer ici pendant de nombreuses années, en marquant beaucoup de buts et en gagnant beaucoup de titres. Merci beaucoup pour tout l’amour, Hala Madrid. »

La star auriverde a terminé sixième lundi lors du vote pour le Ballon d’Or de cette année et a également reçu le prix Socrates, du nom de l’icône brésilienne, en reconnaissance de son travail humanitaire.