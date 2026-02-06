Le rappeur britannique Central Cee annonce sa conversion à l’islam en direct

Une révélation en direct : le rappeur star Central Cee annonce sa conversion à l’islam.

Le phénomène du drill britannique, Oakley Neil Caesar-Su, mondialement connu sous le nom de scène Central Cee, a fait une annonce personnelle marquante lors d’un récent streaming en direct : il s’est converti à l’islam. « Je viens de changer de nom et de prononcer la shahada, je suis musulman maintenant », a déclaré le rappeur de 25 ans, alors que ses amis l’entouraient de félicitations dans la vidéo. Cette révélation met fin aux spéculations sur son appartenance religieuse, qu’il n’avait jamais officiellement déclarée auparavant.

Né le 4 juin 1998 à Londres d’une mère anglaise et d’un père d’origine guyanaise et chinoise, Central Cee a connu une enfance marquée par la séparation de ses parents à l’âge de sept ans. Il a grandi auprès de sa mère et de ses deux jeunes frères dans le quartier de Shepherd’s Bush, à l’ouest de Londres.

Sa carrière musicale, débutée par une apparition dans la série Fire in the Streets en 2014, a véritablement décollé avec le remix de Ain’t On Nuttin en janvier 2015. Mais c’est le single Day in the Life, sorti le 14 juin 2020, qui l’a propulsé au sommet de la scène drill britannique, faisant de lui une superstar incontestée du genre.

Artiste majeur du groupe Band 4 Band, Central Cee a également indiqué avoir adopté un nouveau nom en lien avec sa conversion, sans toutefois le dévoiler publiquement pour l’instant. Cette annonce soulève dès à présent de nombreuses questions sur l’influence que ce cheminement spirituel pourrait avoir sur sa musique et son image publique.





