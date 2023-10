Le rappeur Booba écouté par un juge d’instruction pour cyberharcèlement

Le rappeur Booba a été interrogé par un juge d’instruction à Paris le lundi 2 octobre. Il est accusé par Magali Berdah, la patronne de l’agence d’influenceurs Shauna Events, de mener depuis plus d’un an une campagne de cyberharcèlement à son encontre. Selon une source proche du dossier, Booba fait face à des accusations de menaces de mort, de cyberharcèlement et de recel de biens.

Dans une vidéo, le rappeur de 46 ans, dont le vrai nom est Elie Yaffa, a confirmé sa sortie du tribunal et a évoqué les accusations portées contre lui. Magali Berdah, âgée de 41 ans, est la fondatrice de Shauna Events, une agence spécialisée dans les relations entre les personnalités issues de la télévision et les marques. Elle a déposé plusieurs plaintes contre Booba.