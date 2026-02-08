Le PSG s’impose largement contre Marseille en J21 de Ligue 1

Le Paris Saint-Germain a signé une démonstration face à l’OM et retrouve la première place du championnat à l’issue de la 21e journée. Au Parc des Princes, le Classique a rapidement tourné à l’avantage des locaux, notamment grâce à Ousmane Dembélé, sacré Ballon d’Or 2025, qui a fait la différence en première mi-temps.

Dembélé a d’abord ouvert le score sur une passe de Mendes (12e), puis a inscrit un second but avant la pause en éliminant deux adversaires pour placer sa frappe sous la barre (37e). Côté marseillais, Jonathan Clauss et ses partenaires n’ont eu que quelques éclairs : Gouiri a provoqué une intervention de Safonov après un centre d’Emerson (15e) et Doué a vu son tir repoussé par De Lange (32e).

À la pause, Roberto De Zerbi a effectué un changement avec l’entrée de Paixao à la place de Nwaneri (46e). La seconde période a été totalement dominée par le PSG, qui a multiplié les situations dangereuses sans laisser de répit à son adversaire.

Déroulement et faits marquants

Peu après la reprise, Barcola a éliminé Pavard et a trouvé ensuite Neves dont la tentative a été détournée par De Lange (49e). L’action suivante a vu Mayulu toucher le poteau sur une passe de Doué (50e). Mendes a ensuite servi un centre ras de terre où Doué frôla le troisième but parisien (54e). Greenwood a mis Paixao en position de tête, mais Safonov s’est montré vigilant (55e).

Barcola a encore tenté sa chance en angle fermé (58e) avant que Medina n’inscrive contre son camp sur un centre de Neves cherchant Kvaratskhelia, portant le score à 3-0 (64e). Deux minutes plus tard, Kvaratskhelia a conclu d’une reprise de volée sur un service de Dembélé (4-0, 66e).

Lee a alourdi l’addition avec une frappe au premier poteau qui a surpris De Lange (74e). Dro Fernandez a fait ses débuts sous le maillot parisien en remplaçant Mayulu (75e). En fin de match, Kvaratskhelia puis Mendes ont trouvé la barre (89e, 90e). Après trois minutes de temps additionnel, l’arbitre Willy Delajod a mis fin à la rencontre sur un succès net du PSG (5-0), qui reprend la tête du classement tandis que Marseille descend hors du podium, devancé par l’Olympique Lyonnais.