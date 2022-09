Le PSG impliqué dans une sombre affaire

Selon les informations du Parisien, plusieurs individus proches du PSG, ont été placés en garde à vue en France. Le club de la capitale aurait profité des services de ces derniers.

Si le PSG connaît un début de saison presque parfait en championnat et en Ligue des champions, en dehors des pelouses, plusieurs affaires secouent le club parisien. Entre, les brouilles au sein du vestiaire et la sanction de l’UEFA pour avoir enfreint les règles du fair-play financier, le club de la capitale française n’est pas épargné. Et Paris se retrouve secoué par une nouvelle affaire.

En effet, selon les informations du Parisien, plusieurs personnes comme d’anciens policiers et des personnes d’influence proches du club sont dans le collimateur de la justice française. Dans le cadre d’une enquête, trois hommes dont un ex-salarié du PSG et un autre, très proche de la direction du club, ont été placés en garde à vue, ce mardi. L’enquête, toujours en cours, a révélé plusieurs liens entre le PSG et ces personnes, qui auraient rendu service au club de différentes façons.

Les chefs d’accusations sont nombreux contre ces trois personnes : «violation du secret professionnel, trafic d’influence, corruption, faux et usage de faux, aide à l’entrée et au séjour irrégulier en bande organisée , mais aussi compromission du secret de la défense nationale et prise illégale d’intérêts». Le PSG n’a pas, pour le moment, réagi à cette affaire.