Le PSG au cœur d’un nouveau scandale

Selon les informations de Mediapart ce mercredi, le PSG aurait engagé, lors de la saison 2018/2019, une agence de communication numérique dans le but de mener des campagnes de déstabilisation sur les réseaux sociaux contre ses propres joueurs et d’autres cibles.

Sale temps pour le PSG. Alors qu’hier, Marca annonçait que Kylian Mbappé voulait quitter le club français lors du prochain mercato hivernal, fatigué des promesses non tenues de sa direction et des tensions dans le vestiaire, Mediapart fait de nouvelles révélations ce mercredi sur l’équipe parisienne. Selon cette source, le club de la capitale française aurait engagé l’agence de communication numérique Digital Big Brother (DBB) dans le but de mener des campagnes de déstabilisation sur les réseaux sociaux, lors de la saison 2018/2019, contre ses propres joueurs.

Toujours selon Mediapart, au nombre des personnes ciblées, il y aurait Adrien Rabiot, qui ne souhaitait pas renouveler son contrat pour partir libre à l’époque, ou encore d’Antero Henrique, accusé d’une campagne de recrutement ratée. Plus étonnant, même Kylian Mbappé aurait été visé par sa direction. Des médias, comme Mediapart ou encore L’Équipe seraient également la cible du PSG, tout comme cette ex-petite amie de Neymar qui accusait le Brésilien de viol.

Dans les faits, plusieurs comptes comme Paname Squad, Lana PSG ou encore Ultra Attitude se chargeaient d’attaquer les cibles sur les réseaux sociaux, après avoir reçu de la crédibilité en donnant des informations inédites fournies par le club lui-même. Mediapart révèle également que le service communication du club de la capitale, dirigé à l’époque par Jean-Martial Ribes, aurait supervisé lui-même cette armée de trolls.

Le PSG a démenti les révélations de Mediapart

Après ces révélations de Mediapart, le PSG n’a pas tardé à apporter un démenti. «Le PSG est une marque mondiale et s’engage en permanence avec des agences de médias sociaux du monde entier – locales et internationales – pour promouvoir et célébrer l’excellent travail du club, de ses collaborateurs et de ses partenaires – comme toutes les entreprises. Le club n’a jamais contracté une agence pour porter atteinte à une personne ou à une institution», a déclaré le club de la capitale contacté par RMC Sport.