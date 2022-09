Le professeur Uju Anya souhaite à la reine Elizabeth II « une douleur atroce » alors qu’elle meurt « enfin »

Les hommages pour la reine Elizabeth II ne font pas unanimité. Uju Anya, professeur de linguistique à l’université Carnegie Mellon, a décrit jeudi la reine défunte comme la monarque d’un « empire génocidaire voleur et violeur » dans une série de tweets sur sa mort.

Le professeur, d’origine nigériane, a provoqué un tollé en souhaitant à la reine des douleurs « atroces » sur Twitter. “J’ai entendu dire que le monarque en chef d’un empire génocidaire, voleur et violeur est enfin en train de mourir”, a tweeté jeudi matin Uju Anya, professeur à l’Université Carnegie Mellon. “Puisse sa douleur être atroce.”

En effet, certains Nigérians ont rappelé le soutien de la Grande-Bretagne dans les années 1960 à une dictature militaire qui a écrasé la rébellion du Biafra. Les officiers Igbo avaient lancé la rébellion en 1967, déclenchant une guerre civile de trois ans qui a tué plus d’un million de personnes, principalement à cause de la famine. Le message Twitter de Uju Anya est devenu viral alors que la santé de la monarque de 96 ans se détériorait et que les médecins étaient “préoccupés” par son état.

« Il n’y aura pas d’excuses de ma part. Je maintiens ce que j’ai dit »

Le message de ce professeur Igbo et survivant de cette guerre de la Biafra a suscité un large éventail de réactions, certains louant et co-signant la prise de position de Anya, tandis que d’autres l’ont qualifié d’insensible. Le fondateur milliardaire d’Amazon fait partie de dernier groupe. « C’est quelqu’un qui est censé travailler pour rendre le monde meilleur ? Je ne le pense pas. Wow. », a écrit le PDG de Amazon.

L’implication de Bezos a poussé le tweet à un nouveau niveau de visibilité. En réponse, Carnegie Mellon a tweeté une déclaration qualifiant la déclaration d’Anya d' »offensante et répréhensible », et Twitter a supprimé son commentaire original, affirmant qu’il avait violé les règles de la plateforme. Vendredi, Anya a déclaré à The Cut que sa boîte aux lettres électronique était inondée de messages haineux, avec des lignes d’objet qui « commencent toutes par le mot « n », salope, génétiquement inférieur ».

Mais Anya a continué à défendre ses convictions. « Il n’y aura pas d’excuses de ma part », a-t-elle déclaré vendredi. « Je m’en tiens à ce que j’ai dit. » Sur les médias sociaux, elle a retweeté d’autres messages discutant des impacts horribles de la colonisation britannique.

D’autres personnes ont pris la défense d’Anya, et ont notamment critiqué Jeff Bezos pour avoir repris son tweet. Un utilisateur a trouvé une photo d’Anya avec Chris Smalls, l’un des principaux organisateurs et fondateurs de l’Amazon Labor Union. « Je me suis demandé pourquoi le professeur Anya a été choisi par Jeff Bezos », ont-ils écrit.

Pendant ce temps, Anya a doublé sa prise de position

« Si quelqu’un s’attend à ce que j’exprime autre chose que du mépris pour le monarque qui a supervisé un gouvernement qui a parrainé le génocide qui a massacré et déplacé la moitié de ma famille et dont les conséquences sont encore à surmonter pour les personnes en vie aujourd’hui, vous pouvez continuer à souhaiter une étoile », a déclaré Anya dans le tweet encore visible.

Uju Anya, professeur associé à l’université Carnegie Mellon, a déclaré à Action News 4 de Pittsburgh que lorsqu’elle a tweeté qu’elle souhaitait que la douleur de la reine Elizabeth II soit « atroce », elle le faisait à travers sa propre douleur.