Le procès pour viol de Benjamin Mendy s’ouvre ce mercredi

Accusé de viols, Benjamin Mendy s’est présenté devant la justice anglaise dans le cadre de son procès qui s’ouvre ce mercredi, à Chester.

Repoussé à de nombreuses reprises, le procès de Benjamin Mendy, pour viol va enfin débuter ce mercredi dans un tribunal anglais à Chester. Le joueur de Manchester City est accusé de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle par sept femmes. Les faits se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire. L’international français a déjà plaidé non-coupable pour toutes ces accusations.

L’ancien joueur de Monaco est jugé au côté d’un autre homme, Louis Saha Matturie, poursuivi de son côté pour huit viols et quatre agressions sexuelles sur huit femmes entre juillet 2012 et août 2021. Ce dernier a également plaidé non coupable. Le procès devrait s’étendre sur plusieurs mois et prendre fin autour du mois de novembre. Lors des premiers jours du procès, la sélection du jury sera effectuée.

S’il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, Benjamin Mendy risque entre 5 et 20 ans de prison ferme. « Je dirais que s’il était reconnu coupable de tout après un procès, il est probable d’envisager une peine de prison à deux chiffres, mais c’est très spéculatif« , confie à RMC Sport l’avocat anglais Richard Furlong. La multiplicité des victimes et des chefs d’accusation constitue une circonstance aggravante, précise l’homme de droits.